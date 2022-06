SP amplia a quarta dose da vacinação contra covid-19 para pessoas com mais de 40 anos

O Estado de São Paulo começa a vacinar com a quarta dose pessoas acima de 40 anos a partir de segunda-feira (27). Estão aptas a receber o imunizante 5 milhões de pessoas desta faixa etária, que já receberam a dose de reforço (terceira dose) com um intervalo de quatro meses.

A ampliação do público-alvo ocorre depois que o Ministério da Saúde enviou 1,6 milhão de doses de imunizantes, que serão distribuídas aos municípios no início da próxima semana. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) solicitou ainda outras 2,5 milhões de vacinas e aguarda a entrega. Assim que estes outros os imunizantes forem entregues ao Estado, as doses serão imediatamente repassadas aos municípios para a continuidade da campanha.

SP é o estado que mais vacina, com mais de 115 milhões de doses aplicadas e 88,3% da população com esquema vacinal completo.

Gripe

A SES ampliou na última quarta-feira (22) a vacinação contra Influenza, que está disponível para toda a população acima de 6 meses de idade. Com término da campanha dos grupos prioritários, as doses remanescentes podem ser aplicadas em pessoas de outras faixas etárias que devem procurar os postos de vacinação dos municípios.

Para aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, a recomendação é que sejam vacinados imediatamente após o término do período do isolamento. Além disso, para as crianças, entre 5 a 11 anos, é necessário um intervalo de 15 dias entre as vacinas destinadas à campanha e contra o coronavírus.