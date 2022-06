Mano Walter encerra primeiro final de semana de apresentações no Parque de Exposições

O último dia do primeiro final de semana do São João da Bahia no Parque de Exposições foi diverso e cheio de grandes atrações. O cantor Mano Walter encerrou a programação deste domingo (26) com um show para lá de animado. Conhecido como o Rei da Vaquejada, o cantor apresentou um repertório com muito forró e piseiro para o público.

Ainda no repertório, as canções do seu mais novo EP, Meu Interior, que traz cinco faixas inéditas. Além disso, sucessos de carreira como ‘Ela Vai Comigo Pra Vaquejada’, ‘Vou Voltar Pra O Meu Sertão’ e ‘Na Estrada Da Vida’ também fizeram parte do show. Os cantores Zelito Miranda, Jonas Esticado, Elba Ramalho, Bell Marques, Fagner e a dupla Israel e Rodolffo também se apresentaram na noite.

A programação do São João da Bahia seguirá nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. Durante os primeiros quatro dias de festa, o espaço recebeu em torno de 300 mil pessoas e contou com a apresentação de 30 atrações musicais. A festa é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa).

Fonte: Ascom/Bahiatursa