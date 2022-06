Pelourinho se consagra como o São João das famílias em 2022

Com o tema Valeu Esperar, o São João da Bahia 2022 levou milhares de pessoas diariamente para o Pelourinho, durante os quatro dias de festa. Era possível ver, todos os dias, inúmeras famílias curtindo os shows. Entre os dias 23 e 26 de junho, o público conferiu de perto as apresentações das mais variadas atrações, em seis locais diferentes simultaneamante.

No domingo (26), pela manhã, Tio Paulinho animou a criançada na Praça das Artes, e deixou todas elas saudosas da sua alegria e brincadeiras, afinal, ontem foi o quarto e último dia de apresentação do Tio mais famoso da Bahia.

À tarde, no Largo do Cruzeiro de São Francisco, se apresentou na Sala de Reboco a atração infantil Pé de Lata. Na sequência, subiram ao palco Trio Anarriê, Flor de Milho, Wellington Pacheco, Maria Odete, Sobe Poeira e Stilo da Raça.

As atrações itinerantes Garampiola, Furgão Elétrico, Rural Elétrica e Rixô Elétrico arrastaram mais uma vez uma multidão, composta por baianos e turistas, pelo entorno do Largo do Terreiro de Jesus.

E o samba esteve presente novamente no São João do Pelô. No último dia de festa, o samba junino recebeu o cantor Rubinho Pingo de Ouro, além das bandas Samba Skorpio, Shalon Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda e Samba Tororó.

Já na Praça Pedro Arcanjo, o cantor Wilson Aragão foi o primeiro a se apresentar, por volta das 16h30, seguido de João Almeida. Depois foi a vez do sanfoneiro Júlio César fazer todo mundo dançar agarradinho ao som do mais puro forró. Além dele, artistas como Viny Brasil, Os Mortalhas, Julie de Assis e Aloisio Meneses também estiveram presentes.

Na Praça Tereza Batista, atrações como Alice Moraes, Cangaia, Cicinho de Assis, Ikaro Mendes, Me Siga, Carlos Pita e Sotake Brasileiro animaram o público.

No coreto montado no Largo do Pelourinho, a banda Resfulengo abriu os trabalhos por volta das 17h, seguida de Seu Marquinho do Acordeon, do cantor Pedro Sampaio, Val Macambira e das bandas Forrozão Maria Bunita, Xote de Anjo e Jaguarana.

E na Praça Quincas Berro D’Água, a Orquestra Sanfonica foi a primeira a se apresentar. Em seguida, Paulinho Boca de Cantor animou o público. O cantor Lukas Barreto, e as bandas O Pretinho, Poizé, Somos Cinco e Rafa Mendes também se apresentaram por lá e lotaram o espaço. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa). Prossegue nos próximos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho, no Parque de Exposições.

Fonte: Ascom/Bahiatursa