Para troca de equipamento, duas regiões terão áreas sem água na quarta (29)

Na próxima quarta-feira (29), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a substituição de equipamentos no sistema de distribuição de água para as regiões de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol. Para realizar os serviços de manutenção, será necessário suspender a distribuição de água das 8h de quarta-feira (29) até as 6h de quinta-feira (30).

O fornecimento será interrompido nas seguintes localidades:

Ceilândia

– QNM 5 e 7; 13 e 15; 21 a 25;

– EQNM 5/7; 7/9; 19/21; 21/23; 23/25;

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

– Hospital de Apoio;

– CNN 1; CNN 2; QNN 4; 6; 8; 10 a 40;

– EQNN 2/4; 4/6; 6/8; 8/10; 17/19; 18/20; 19/21; 20/22; 21/23; 22/24; 24/26;

– Universidade de Brasília (UnB) – Campus Ceilândia;

– Todo o P Norte;

– Todo o P Sul;

– Toda a ADE Ceilândia.

Sol Nascente/Pôr do Sol

– Toda a região, incluindo chácaras.

A Caesb sugere que a população faça o consumo consciente de água até o retorno dos serviços. É importante manter as torneiras fechadas para evitar desperdício quando do retorno do fornecimento. Veja algumas dicas para adotar em seu dia a dia:

– Verificar regularmente possíveis vazamentos em casa;

– Irrigar as plantas com regador ao invés de mangueira;

– Quem tem áreas externas, preferir plantas nativas do cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água;

– Usar aeradores de torneira que consomem menos água;

– Retirar os restos de comida da louça a ser lavada e usar uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão. Enxaguar todas de uma vez;

– Quem tem piscina, mantê-la coberta fora do período de uso;

– Usar baldes para lavar carro e janelas.

*Com informações da Caesb