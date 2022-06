Bell Marques balança o São João do Parque de Exposições

Figura carimbada não somente no carnaval, mas também no São João da Bahia, o cantor Bell Marques acaba de se apresentar no Parque de Exposições de Salvador. O cantor baiano, que, em 2022, completa 70 anos de vida e 42 de carreira, cantou grandes sucessos, embalando a multidão tanto no ritmo do axé quanto no forró.

Os fãs que esperaram o show acompanharam em coro. Bell Marques apresentou sucessos como Diga que Valeu, Da Varanda e um repertório especial de São João com grandes clássicos e hits do forró, que é uma das paixões do artista.