Elba Ramalho, Fagner, Bell Marques e Zelito Miranda encerram primeira etapa do São João da Bahia no Parque de Exposições

Chegou ao fim, neste domingo (26), a primeira etapa do São João da Bahia no Parque de Exposições de Salvador. Com casa lotada nos três dias de festa (24, 25 e 26), após dois anos sem grandes eventos no estado, baianos e turistas puderam matar a saudade dos artistas preferidos. Neste último dia, Bell Marx, Fagner, Elba Ramalho, Zelito Miranda e Israel e Rodolffo levantaram a plateia ao som de músicas como Frevo Mulher, Festa do Interior, Olha pro céu e, claro, hits do Chiclete com Banana. A festa será retomada na próxima quinta-feira (30), com shows de Simone e Simaria, Thiago Aquino e outros.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Três gerações da família de Daniel Santana, cerca de doze pessoas, foram assistir aos shows no Parque de Exposições. “Para a gente é muito agradável, a gente pode vir com crianças menores um pouco mais cedo. Para nós é prazeroso demais”. Tatiana Souza fez parte da “comitiva” da família de Daniel: “a gente veio para curtir todas as atrações. O lugar é fantástico para poder vir com a família, seguro e bem organizado”.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Já o professor Leonardo Cerqueira, 35 anos, é de outra turma: “estou aqui pela segunda vez no Parque de Exposições. É uma oportunidade de presenciar esses artistas que a gente gosta tanto e que geralmente só consegue ver na televisão”.

Oportunidade também para quem quer reforçar o orçamento. A empreendedora Arilma Gonzaga tem um negócio dedeliverye foi uma das permissionárias que ficou com uma barraca de alimentos durante os três dias de festa: “a festa foi maravilhosa, o movimento perfeito. Eu não estava nem esperando este movimento todo. Realmente surpreendeu”.

Cantando e encantando

Fagner encerrou a noite com chave de ouro. “Esse movimento do Poder Público de aproximar o artista do público é uma necessidade de todos, dos artistas que ficaram muito tempo parados, do público que respeita, que gosta, que tem história e quer reviver essa história. Por isso, eu preparo o repertório com tanto cuidado. Eu tenho uma história muito grande com a Bahia e com todos os parceiros”, lembrou.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Zelito Miranda abriu os trabalhos com seu forró autêntico e tradicional: “eu quero parabenizar o Governo do Estado e a Bahiatursa, que fizeram um trabalho belíssimo aqui na capital e também no interior. Aqui, no Parque de Exposições, eu encontrei uma estrutura muito bonita, muito bem feita e a gente fica emocionado”.

Zelito destacou a importância de se promover o São João da Bahia. “Essa retomada é muito importante para a cadeia produtiva da cultura. Eu emprego diretamente 21 pessoas na minha produção. Mas ainda tem os empregos indiretos, as rendas que cada família consegue obter com o trabalho da gente. Incentiva também a cadeia produtiva do entorno do São João, com as comidas e bebidas típicas, tudo o que a festa representa”, afirmou.

Elba Ramalho entrou após a dupla goiana Israel e Rodolffo e não deixou ninguém ficar parado. “A Bahia está virada na alegria, virada no encontro, virada na vontade de festejar, de comemorar, de reencontrar as pessoas. O São João é uma festa que tem muita força, beleza e tradição para todos nós que somos nordestinos”, comemorou.

Ela também ressaltou o investimento do Governo do Estado no São João: “a cultura tem que caminhar. E uma das motivações nossas como artista é estarmos perto do nosso público. Essa vibração se transforma em amor, esperança, fé e amizade que a gente quer passar”.

Em seguida, o público, em coro, acompanhou os maiores sucessos do Chiclete com Banana. Além do repertório da banda, Bell levantou a poeira com diversas músicas de outros artistas.

“O São João sempre foi, indiscutivelmente, o maior evento do estado da Bahia. Eu sempre toquei muito no São João. Mas eu acho que nós todos estamos, talvez, um pouco mais felizes, pois passamos por momentos muito difíceis e a festa está sendo boa em todas as cidades que eu passo. Esse é um reflexo muito bacana. Fica bem claro para mim que as pessoas querem se divertir, participar e estar presentes”, avaliou Bell.

Segunda parte do São João da Bahia

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, fez um balanço dos três dias de festa. “Como diz o nosso tema, valeu esperar o São João da Bahia. Não é só aqui em Salvador, a gente se faz presente em mais de 280 cidades. Mas, aqui em Salvador, está com um gostinho especial, ontem nós tivemos os portões fechados, 100 mil pessoas no Parque de Exposições. No Pelourinho, também uma quantidade grande de público, mais de 40 mil pessoas. Hoje, também temos Bell Marques aqui, já tivemos Elba Ramalho, Fagner. E, na quinta-feira (30), começa a segunda parte do São João da Bahia, até o dia 2 de julho, com Simone e Simaria, Thiago Aquino e diversas outras atrações para todo mundo”, detalhou.