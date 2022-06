Banda Cangaia e grupo Cabruêra proporcionam um verdadeiro espetáculo na Praça Tereza Batista

A banda Cangaia foi uma das atrações mais esperadas da noite de hoje (26), na Praça Tereza Batista, no Pelô. Com um repertório de tirar o fôlego, fizeram todo mundo cantar e dançar no último dia do São João da Bahia.

Para abrilhantar ainda mais a apresentação da banda, o grupo de dança Cabruêra ocupou toda a frente do palco, e três casais de dançarinos proporcionaram um verdadeiro espetáculo para o público, ao som do mais puro forró, empolgando, inclusive, o cantor da banda. “Que coisa mais linda isso aqui, rapaz!”, disse Junior Cangaia. No decorrer do show, ele pediu para que os dançarinos subissem ao palco para dançar enquanto ele entoava inúmeros sucessos.

No repertório da banda, clássicos do forró, além de músicas autorais. Feliz com a receptividade do público, Junior resolveu contar uma história para a plateia. “O cabra pra ser homem tem que ter uma mulher que mande nele, porque, se não tiver, nem homem ele é, é só um menino”.

E acrescentou: “Pensando nisso, eu fiz uma música que diz assim: ‘problemática, possessiva, agressiva e ciumenta, ela arrebenta’, porque a mulher tem que ser é brava pro cara andar na linha”, brincou o cantor, arrancando risos da plateia. Em seguida, ele cantou uma de suas composições, intitulada Mulher Boa.

O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).