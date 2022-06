Elba Ramalho brilha no palco do Parque de Exposições de Salvador

Uma das maiores artistas da música nacional acaba de deixar o palco do Parque de Exposições de Salvador. Elba Ramalho foi umas das atrações deste domingo (26), e realmente mostrou a que veio. Com um show eletrizante, a cantora presenteou o público com músicas que não deixaram ninguém parado um só minuto. No repertório, ela apostou na diversidade – sem sair do clima do forró e do baião – e interpretou sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Zé Ramalho, Alceu Valença, além de canções imortalizadas ao longo da sua carreira.

Elba Ramalho – Parque de Exposições – Foto: Thiago Del Rey/Bahiatursa