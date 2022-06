Zelito Miranda e Jonas Esticado abrem último dia do primeiro final de semana de festa no Parque de Exposições

O último dia do primeiro final de semana de festa no Parque de Exposições de Salvador começou cheio de animação. O cantor Zelito Miranda abriu as apresentações com o melhor do forró tradicional. Conhecido como o Rei do Forró Temperado, o cantor levou para a apresentação sucessos de carreira como Fulorô, Ralé, Coro do Povo e Toca Tocador.

Zelito Miranda no Parque de Exposições – Foto: Thiago Del Rey – Bahiatursa

Na sequência, foi a vez do cantor Jonas Esticado fazer a festa do povo. O artista cearense preparou um repertório composto de grandes hits do forró e do sertanejo, com canções como Não Era Pra Eu te Amar, Investe em Mim, Com Amor não se Brinca e Saudade Boa. Vale lembrar que o São João da Bahia é promovido pelo Governo do Estado por meio da Bahiatursa.