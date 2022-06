Uso de drones na lavoura de banana eleva a produtividade

O uso de drones na agricultura é uma novidade que vem promovendo mais renda ao produtor rural, mais saúde ao trabalhador e ganhos na produção. Uma experiência com produtores de banana tem elevado a produtividade da lavoura em cerca de 20%. O projeto, desenvolvido pelo escritório da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater) em Sobradinho, começou no ano passado, e os agricultores já colhem os frutos.

Equipamento permite aumentar a produção de banana; é possível contratar os serviços com empresas especializadas | Foto: Divulgação/Emater

“A gente não tem contato com o produto químico; a aplicação é rápida e o preço é acessível” Wellington Rodrigues Brito, produtor rural

No caso das bananeiras, explica o extensionista rural Gerlan Teixeira, a aplicação de defensivos deve ser feita na parte de cima das plantas. “Ao pulverizar o solo, o trabalho fica incompleto, além de ser prejudicial à saúde dos trabalhadores”, explica o técnico, que está à frente do projeto. “Dois empregados levam um dia inteiro para aplicar o produto em um hectare, coisa que os drones fazem em dez minutos”.

Produtores que adotaram o drone para pulverização em bananeiras no Assentamento Contagem (região administrativa de Sobradinho) se mostram satisfeitos com os resultados. “A principal doença que atinge a banana é a sigatoka amarela; no local, os agricultores conseguiram controlar essa praga e elevaram a produtividade em aproximadamente 20%”, informa Gerlan.

Economia

“Eu estava até pensando em parar de mexer com banana, porque bater com bomba costal não estava dando certo”, conta o produtor rural Wellington Rodrigues Brito. Ao encontrar na tecnologia um novo ânimo para continuar, ele já pensa em expandir a área de cultivo. “A gente não tem contato com o produto químico; a aplicação é rápida e o preço é acessível”, valoriza. “Meus planos são de plantar mais 1,5 hectare. Essa aplicação com drone é boa demais.”

Segundo ele, a aplicação em 1 hectare custa em média R$ 160 e dura cerca de cinco minutos. “Meu cultivo melhorou demais”, reforça. “Além da aplicação com drone, estamos fazendo outros trabalhos com adubação e práticas que estão contribuindo. Antes eu colhia 20 caixas por semana, e agora estamos colhendo 50”.

No Distrito Federal, há empresas especializadas em prestar esse tipo de serviço. De acordo com Gerlan Teixeira, o produtor não precisa adquirir um drone, que custa cerca de R$ 300 mil e exige uma capacitação específica – é possível contratar o equipamento e a firma se responsabiliza pela aplicação. “O custo da pulverização de um hectare é relativamente baixo”, aponta. “A economia é muito grande para um resultado altamente positivo”.

As hélices do drone, explica o extensionista, direcionam o produto ao local certo de aplicação, tornando o trabalho mais eficiente. A tecnologia pode ser aplicada em outras culturas além da bananeira. Antes de contratar o serviço, o produtor deve tomar alguns cuidados necessários para que a operação seja exitosa.

“É preciso estar atento às árvores muito altas ou redes de alta tensão que estejam próximas, além de observar a temperatura do dia e a velocidade do vento”, orienta. Gerlan Teixeira acrescenta que “a aplicação, inclusive, pode ser feita de noite, quando as condições climáticas são mais favoráveis.”

*Com informações da Emater