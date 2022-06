Precisa-se de empacotadores em Águas Claras; são 15 vagas

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 199 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (27). Entre essas, há boas chances para empacotadores a mão. Em Águas Claras, estão recrutando 15 profissionais para exercer essa função no comércio – boa sugestão para quem procura trabalho, visto que não é exigida comprovação de experiência. O candidato precisa ter ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.212.

Os empregos são os mais variados, e o maior salário ofertado é de R$ 3 mil, para topógrafos, arquivistas e algumas outras profissões. Para quem gosta de preparar uma boa comida, também estão disponíveis 11 vagas de cozinheiro em Brazlândia, Águas Claras, Taguatinga e Jardins Mangueiral. A remuneração é de até R$ 1,3 mil. Em sete dessas vagas, é exigida experiência para a função.

Todas as vagas anunciadas nas agências do trabalhador nesta segunda (27) oferecem benefícios além do salário

Há também cinco vagas exclusivas para pessoas com deficiência para trabalhar no Guará como frentista. Para se candidatar, basta ter o ensino médio completo. Aos candidatos com curso superior, são oferecidas oportunidades na área de arquivologia, comunicação social e contabilidade. Os salários variam de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil, e todas as oportunidades são para empregos em Taguatinga.

Todas as vagas oferecem benefícios além do salário. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador , das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] . Há, ainda, o Canal do Empregador , no site da Secretaria de Trabalho.