Vacina contra influenza disponível à população a partir de 2ª (27)

A partir desta segunda-feira (27), a vacina contra a influenza ficará disponível para toda a população. A Secretaria de Saúde (SES) conta com um estoque de mais de 500 mil doses do imunizante, aplicado em 111 unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal.

Secretaria de Saúde alerta: quanto maior o número de cidadãos vacinados, menor a circulação do vírus | Foto: Foto Sandro Araújo/Agência Saúde

“É importante que as pessoas procurem os nossos pontos de vacinação e recebam essa vacina, pois no fim do ano passado tivemos um surto de influenza em todo o país”, reforça o subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero. “A vacina deste ano já traz a proteção contra o vírus que circulou em 2021.”

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza foi iniciada em 4 de abril, restrita a grupos prioritários, como idosos, professores e crianças de seis meses a cinco anos. Porém, a meta de vacinar pelo menos 90% das 1.086.547 pessoas desses grupos não foi atingida: entre pessoas com mais de 60 anos, foi alcançada a maior cobertura vacinal – 63% – , enquanto o público formado pelas gestantes registrou percentual de comparecimento de 28,8%.

Agora, a expectativa da SES é aumentar a cobertura vacinal em toda a população do DF no início do inverno, período de aumento do número de casos. “Quanto maior o número de pessoas vacinadas, melhor; a circulação do vírus diminuiu e reduz o número de doentes e de internações”, explica a gerente de Doenças Imunopreveníveis da secretaria, Renata Brandão. A campanha de vacinação seguirá até o fim do estoque de imunizantes.

Confira aqui os locais de vacinação disponíveis.

*Com informações da Secretaria de Saúde