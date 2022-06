Avenida Central de Taguatinga bloqueada nesta 2ª, para obras no túnel

A Avenida Central de Taguatinga será interditada a partir desta segunda-feira (26), em função das obras do túnel. Com início depois do cruzamento das avenidas Central e Comercial, o trecho a ser bloqueado temporariamente tem 250 m de extensão.

Nesta segunda, não haverá circulação de carros no trecho durante todo o dia, da 0h às 23h59. Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, o bloqueio ocorre para a execução da concretagem da laje de fundo do túnel.

Trecho a ser interditado | Arte: Secretaria de Obras

Já de terça (28) a quinta-feira (30), a interdição ocorre das 7h às 16h, para a aplicação da proteção mecânica, que é uma grossa camada de concreto usada para resguardo da manta asfáltica do túnel.

Em todos os dias de interdição, duas faixas permanecerão livres e haverá sinalização, com apoio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), para minimizar o impacto na trafegabilidade na região.

O Túnel de Taguatinga é considerado a maior obra viária em andamento no Brasil. Mais de 137 mil motoristas serão beneficiados diariamente com a via subterrânea de 1.010 m de extensão. O investimento é de R$ 275 milhões.