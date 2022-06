GDF inaugura agência bancária na Feira do Guará

Os donos de bancas e frequentadores da Feira do Guará, situada na QI 25 da região administrativa, terão agora mais facilidade para realizar transações bancárias. O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, neste domingo (26), no local, uma agência de conveniência do Banco BRB. É a primeira instalação do tipo em feiras da capital federal.

Durante a inauguração da agência, governador Ibaneis Rocha ressaltou: “Essa feira é o maior shopping center que temos na região” | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

“Nós queremos colocar o BRB nas principais feiras da nossa cidade” Governador Ibaneis Rocha

Serão oferecidos todos os tipos de serviços bancários disponíveis na cartela da instituição, como pagamentos de contas, saques, extratos e transferências, além da possibilidade de solicitação de empréstimos consignados e abertura de contas correntes. O espaço da agência mede cerca de 30 m² e conta com cabines para pagamento de contas e saques, além de estações para relacionamento direto com o cliente.

“Essa feira é o maior shopping center que temos na região”, ressaltou o governador Ibaneis Rocha, presente à inauguração. “É onde as famílias, não só do Guará, mas de outras regiões, visitam e compram. Nós queremos colocar o BRB nas principais feiras da nossa cidade.”

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, avaliou que a inauguração confirma o compromisso com a comunidade: “O nosso objetivo é que estejamos mais próximos aos clientes, para facilitar a vida dos que trabalham e usam as feiras permanentes do DF. Faz parte do processo de expansão do BRB e de aproximação com a população. O BRB já tem 4,5 milhões de clientes e está em 91% do território nacional”.

50 mil pessoas circulam semanalmente pela Feira do Guará, que registra movimento maior aos fins de semana e feriados

Mais agências

A novidade terá bons desdobramentos, antecipou Paulo Henrique: “Nós esperamos abrir cinco lojas de conveniência nos próximos quatro meses. Dependemos da concessão de cada feira e do espaço disponível para o BRB”.

Segundo estimativa do presidente da Feira do Guará, Cristiano Jales, as 646 bancas reunidas no espaço recebem, aproximadamente, 50 mil pessoas por semana. Sábados, domingos e feriados são os dias mais movimentados. Com a agência bancária, o fluxo deve alcançar patamares ainda mais altos.

“Teremos uma agência de negócios, que pode emprestar dinheiro aos feirantes e fomentar a atividade financeira”, lembrou. “Para a gente, é um sonho realizado, uma conquista. Sempre buscamos isso em governos anteriores, mas não conseguimos alcançar. O governador teve esse olhar para as feiras do Distrito Federal, e a gente recebe com muita alegria.”

Quem também se manifestou animado foi o feirante Humberto Pimentel da Rocha, 89 anos, proprietário de uma banca em frente ao local em que a nova agência está instalada. Agora, ele espera ter mais facilidade para quitar débitos e maior fluxo de clientes na área.

“A partir de segunda-feira vai melhorar, que é quando o pessoal recebe”, disse. “Vai ter muito movimento, gente pagando e comprando. Eu mesmo tenho um absurdo de contas para pagar e vou pagar tudo nessa agência.”