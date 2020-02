Jacaré gigante é capturado em fazenda próxima ao rio Guaporé, em Cabixi, e exibido em grupos no WhatsApp

Um vilhenense que preferiu não se identificar enviou para a redação do FOLHA DO SUL ON LINE, esta semana, a foto de um jacaré gigante que, segundo ele, foi capturado recentemente num trecho do rio Guaporé, próximo do distrito de Vila Neide, pertencente a Cabixi.



De acordo com a pessoa, que participou da captura do animal e enviou a imagem ao entrevistado pelo site, o monstro de água doce não foi morto após ser apanhado. “Eles penduraram ele só pra tirar a foto, depois soltaram”, garantiu.



O agricultor e servidor público que compartilhou a fotografia disse que o animal foi laçado pelos funcionários de uma fazenda às margens do Guaporé, mas eles também não querem se identificar, temendo serem processados por crime ambiental.



O site mostrou a mesma imagem a um empresário do segmento de turismo, pioneiro em Cabixi, e ele disse não ter reconhecido a propriedade onde aconteceu a captura, mas revelou que o abate clandestino de jacarés tem sido freqüente em propriedades rurais daquela região.



GRANDALHÃO E FEROZ

Personagem de reportagens da Rede Globo, a fera aquática da espécie Caimã pode ultrapassar os seis metros. O que aparece nesta reportagem pode chegar a quase 5 metros, medindo da cauda ao focinho.