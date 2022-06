Quadras 700 da W3 Sul ganham novas calçadas

As andanças da aposentada Marlene da Costa, 75 anos, pela W3 Sul já renderam dois joelhos ralados e um pulso torcido. Dores de um passado com calçadas em péssimo estado de conservação. “Era tanto buraco que eu vivia tropeçando. Já perdi uma caixa de ovos inteira num desses tombos”, relembra. “Agora que estão fazendo obras na avenida, a situação melhorou muito. O piso está lisinho, dá gosto de caminhar por aqui”.

A reforma das calçadas nas quadras 700 da W3 Sul segue a todo vapor. As obras começaram na 715 e vão descer até a 702. No momento, os operários trabalham na 712, bem em frente à casa de Marlene. Iniciado em março, 23,56% do serviço já está executado, o equivalente a 1.060,12 m de passeio público renovado. O investimento licitado é de R$ 1.527.494,44.

No momento, os operários trabalham na 712 Sul | Foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília

“No total, serão usados 714,72 m³ de concreto. Desse montante, 170,33 m³ já foram consumidos no trecho entre as quadras 715 e 712”, informa o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Ricardo Terenzi. “A calçada da 716 ficou fora, porque já havia sido reformada com a ajuda de empresas privadas participantes do programa Adote uma Praça [desenvolvido pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe)].”

A reforma do lado residencial da W3 Sul não prevê apenas a reconstrução das calçadas, com a demolição das antigas estruturas e construção de novas. A verba também será utilizada para instalação de lixeiras, execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil e plantio de grama.

Além da reforma das calçadas, com a demolição das antigas estruturas e construção de novas, a verba também será destinada a instalação de lixeiras, execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil e plantio de grama | Foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

“Essa reforma foi um pedido do governador Ibaneis Rocha feito durante uma visita do governador às obras das quadras 500 da W3 Sul, em março de 2021”, comenta o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

“A revitalização do lado comercial da avenida foi concluída no final de 2021 com reforma dos estacionamentos, nivelamento das calçadas com piso tátil e rampas, reforma dos becos entre os blocos, pintura, sinalização horizontal e troca da iluminação”, afirma.

O comerciante Antônio José da Silva comemora: “Vai valorizar muito essa região que, no passado, já foi uma das mais nobres de Brasília” | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A próxima etapa das melhorias previstas para a W3 Sul envolve a restauração do pavimento da avenida, incluindo a construção de duas faixas em material rígido exclusivas para transporte coletivo.

Também ficará a cargo da empresa contratada readequar o sistema de drenagem da via. O processo licitatório teve início em março e está perto de ser concluído. O investimento é estimado em R$ 28.316.873,01.

Dono de um restaurante na W3 Sul há 20 anos, o comerciante Antônio José da Silva comemora os cuidados com a avenida.

“Vai valorizar muito essa região que, no passado, já foi uma das mais nobres de Brasília”, garante. “É uma alegria poder vivenciar essa transformação.”