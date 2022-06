Quarta e última noite do São João da Bahia tem atrações para todos os gostos neste domingo

Desde quinta-feira (23), o São João da Bahia promovido pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, tem atraído multidões em diferentes espaços na capital baiana. Em Paripe, a festa contou com dois dias de animação, quinta e sexta (23 e 24 de junho), e o público conferiu nomes como Michel Teló, Pablo e Barões da Pisadinha, além de outras atrações.



No Parque de Exposições e no Pelourinho, a programação, que também começou na quinta, seguiu na sexta (24) e no sábado (25), e encerra em grande estilo neste domingo (26), totalizando quatro dias de muita alegria, dança no pé e diversão.



Confira as atrações deste último dia do São João da Bahia:



–Parque de Exposições– A partir de 15h



Fagner, Jonas Esticado, Elba Ramalho, Israel e Rodolffo, Bell Marques, Mano Walter e Zelito Miranda



–Pelourinho



Sala de Reboco



Resfulengo, Flor de Milho, Wellington Pacheco, Maria Odete, Sobe Poeira e Stilo da Raça



Tereza Batista



Cangaia, Cicinho de Assis, Icaro Mendes, Me Siga, Carlos Pita



Quincas Berro D´Água



Paulinho Boca, O Pretinho, Pois É, Somos Cinco, Chaveirinho do Arrocha



Samba Junino



Samba Papelão, Samba Skorpio, Shalon Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda e Samba Tororó



Coreto Largo Pelourinho



Trio Anarrié, Bailinho de Quinta, Pedro Sampaio, Forrozão Sapekinha, Forrozão Maria Bonita, Xote de Anjo e Jaguarana



Pedro Arcanjo



Júlio Cesar, Pinotte, João Almeida, Rafa Mendes e Aloisio Menezes