Bailinho de Quinta fez o ‘Forrozinho do Bailinho’ na Praça Quincas Berro D’Água

A banda Bailinho de Quinta foi uma das atrações deste sábado (25) da Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. O grupo, que é conhecido por cantar marchinhas de Carnaval em seu repertório, trocou a folia momesca pelo forró e apresentou o Forrozinho do Bailinho para o público que lotou a praça.

Para mergulhar ainda mais no clima junino, os instrumentos de sopro deram lugar à zabumba, sanfona e triângulo numa formatação completamente diferente da que os fãs da banda estão acostumados a ver. E isso resultou numa sonoridade cheia de galopes, arrasta-pés, xote, baião e com muito forró.

Foto: Mateus Pereira/GOVBA

Sucessos como Banho de Cheiro (Elba Ramalho), Olha Pro Céu (Luiz Gonzaga), Você Endoideceu Meu Coração (Nando Cordel), O Xote das Meninas (Luiz Gonzaga) e Me Diz Amor (Flávio José) fizeram o público ir ao delírio e dançar bem agarradinho. As obras de Dominguinhos, Alceu Valença, Chiclete com Banana, Fagner e tantos outros legítimos representantes da cultura nordestina também foram brilhantemente revisitadas pela banda. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).