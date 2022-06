Na terceira noite de festa no Parque de Exposições, o piseiro de João Gomes e Zé Felipe atrai uma multidão de fãs

O terceiro dia do São João da Bahia no Parque de Exposições contou com a abertura do pernambucano Marquinhos Navais, que fez um show com direito a xote, arrasta-pé e muito piseiro. Em seguida, foi a vez da banda baiana Filomena Bagaceira chamar todo mundo para a dança. A pista esquentou de vez com a apresentação de João Gomes, que fez todo mundo cantar seus hits de sucesso, como “Meu pedaço de pecado”, “Aquelas Coisas e “Dengo”. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, com uma programação bastante diversificada.

Pela primeira vez na festa, o cantor João Gomes era uma das atrações mais esperadas da noite. “Na Bahia, a galera está sempre animada e a gente se anima mais ainda por estar no palco fazendo a festa, levando um pouco da alegria que a gente tem no coração para tentar passar para a galera também esse sentimento bom que é estar vivendo tudo isso”, declarou.

A enfermeira Maria Eduarda Biondi aguardava animada pela apresentação do artista. “Nunca vi o show dele, então estou bem ansiosa. A festa está bem legal, excelente estrutura”. Acompanhando a namorada, o estudante Patrick Almeida falou sobre a escolha de curtir a festa em Salvador. “Geralmente eu vou para o interior nessa época, mas a iniciativa do Governo de valorizar o São João aqui em Salvador foi muito boa, porque é uma opção para quem não pode viajar”.



A expectativa também era grande para os shows do goiano Zé Felipe, Mari Fernandez, Pedro Libe e da veterana banda Limão com Mel, que há quase 30 anos agita o público com o forró eletrônico. Pela primeira vez em Salvador, a mineira Daniela Nery é fã do goiano Zé Felipe, famoso pelas canções “Malvada”, “Toma toma vapo vapo” e “Senta danada”. “Estou amando a festa. Estou falando para todo mundo de Minas que tem que vir conhecer Salvador e esse São João, que está sensacional. A programação está incrível”, disse a mineira de Montes Claros.

Foto: Rafael Martins/GOVBA

Neste domingo (26), as apresentações no Parque de Exposições começam mais cedo, às 15h, com as ‘borbulhas de amor’ de Fagner. Também sobem ao palco Elba Ramalho, Jonas Esticado, a dupla Israel e Rodolffo, além de Bell Marques. Para completar a programação, o rei da vaquejada Mano Walter faz a penúltima apresentação e o rei do forró temperado, Zelito Miranda, encerra a noite.

Na próxima quinta-feira (30) tem mais festa no Parque, com a comemoração dos festejos da Independência da Bahia. Às 19h, o Parangolé abre a noite. Se apresentam ainda Solange Almeida e Adelmario Coelho, Geraldo Azevedo, Juliette, Bruno e Denner e a banda Calcinha Preta. As atrações seguem até o dia 2 de julho, com shows de Safadão, Simone e Simaria, Saia Rodada, Estakazero, Filipe Escandurras, Psirico, Luan Santana, Carlinhos Brown, Daniela Mercury e outros artistas.



Saúde



Cerca de 1 milhão de preservativos masculinos e femininos foram disponibilizados para o público durante os festejos juninos. A ação da Secretaria da Saúde (Sesab), junto com a Bahiatursa, intitulada ‘camisinha tá na mão’, tem como objetivo principal alertar baianos e turistas sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro.

A ação acontece durante os festejos que seguem até o dia 2 de julho, em Salvador, Amargosa, Ibicuí, Ipiaú, Ilhéus e Itabuna. Panfletos informativos também estão sendo distribuídos.



Repórter: Laís Nascimento

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia

Foto: Reprodução/Secom Bahia