BR-364 e BR-429 amanhecem alagadas nesta sexta-feira 28

Além do Km 301, a BR-364 tem alagamento da pista no Km 296. A PRF afirma que neste local a água está baixando.

Um dos pontos mais críticos está no Km 301 da BR-364, entre Presidente Médici (RO) e Cacoal (RO). Neste local houve a formação de uma lâmina d’água de 30 centímetros e não é possível seguir viagem com veículos de passeio, informou a PRF.

As BR-364 e a BR-429 amanheceram com vários trechos alagados nesta sexta-feira (28), segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os alagamentos nas vias são decorrentes das intensas chuvas na região.

