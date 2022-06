Marquinhos Navais e Filomena Bagaceira abrem a noite de sábado no Parque de Exposições de Salvador; evento conta com patrocínio do Governo do Estado

Neste sábado (25), acontece a terceira noite do São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador. O evento, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatura, começou com o muito forró do cantor pernambucano Marquinhos Navais.

O artista, que começou a carreira cantando no metrô de Recife e é apadrinhado pelo cantor baiano Bell Marques, estourou nas redes sociais e hoje é sucesso por onde passa. Em Salvador não foi diferente.

Com uma apresentação para lá de animada, Marquinhos preparou um repertório com hits da atualidade, músicas dos seus EP’s ‘Não Ilude Eu’, incluindo a atual de trabalho, ‘O Gelo que Tu me Deu’, que ganhou até dancinha no Tik Tok.

Apresentação da banda Filomena Bagaceira. Foto: Thiago Del Rey/Bahiatursa

Na sequência, quem subiu ao palco foi a banda Filomena Bagaceira, que apresentou os maiores sucessos dos 22 anos de história da banda, além de sucessos do forró nacional.