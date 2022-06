Carro da Vacina imuniza 522 pessoas no Sol Nascente

“Chegou o Carro da Vacina! O carro da vacina está na sua rua!” O anúncio no megafone foi um dos sons mais ouvidos neste sábado (25) por quem mora no Trecho 3 do Sol Nascente. Com uma equipe de profissionais de saúde a bordo, o veículo levou imunização a 522 pessoas. Motoristas e pedestres foram informados sobre a oportunidade de se proteger contra a covid-19 ali mesmo, enquanto quem estava dentro de casa saiu para conferir a novidade.

Cristiano dos Santos conseguiu tomar a primeira dose e recebeu a carteira de vacinação na hora: “Com esse papel aqui eu posso ir em qualquer posto e tomar mais vacinas!” | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde

Foi o caso de Gilmara Reis, de 29 anos. “Me aliviou bastante, porque eu tinha que ir tomar essa vacina e não tinha tempo”, contou. Ela recebeu a dose de reforço na frente de sua casa.

A ação faz parte do trabalho de busca ativa pela população. “Nós conseguimos atender um número muito grande de crianças e de adultos que não tomaram nem a primeira dose”, afirmou o superintendente da Região Oeste de Saúde, Wendel Moreira. Foram 85 primeiras doses aplicadas somente neste sábado.

Imunização itinerante

Cristiano Santana dos Santos, de 34 anos, capina terrenos pela região e disse nunca ter tido tempo para se vacinar. Neste sábado, ele não pôde tomar a primeira dose da proteção contra a covid-19, mas também teve acesso a um cartão de vacina emitido na hora. “Com esse papel aqui, eu posso ir a qualquer posto e tomar mais vacinas”, comemorou.

Idealizadora do Carro da Vacina quando estava à frente da Superintendência da Região Oeste de Saúde, a atual secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, lembra a importância levar a imunização para mais regiões do Distrito Federal: “Há lugares onde as pessoas têm dificuldades para se vacinar. A intenção é ir capilarizando”.

No próximo sábado (2/7), o Carro da Vacina vai percorrer outros trechos do Sol Nascente, mais uma vez com imunizantes para primeira e segunda doses e reforços. Planaltina receberá a ação, a seguir.

*Com informações da Secretaria de Saúde