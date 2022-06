Plano Piloto e Sobradinho sem luz no domingo (26), para serviços na rede

Neste domingo (26), endereços do Plano Piloto e de Sobradinho ficarão sem energia, temporariamente, para que sejam feitas substituição de conexões, correção de ponto quente e manutenção preventiva em transformador. Tão logo os trabalhos sejam concluídos, o fornecimento será restabelecido.

No Plano Piloto, ficam sem energia, das 7h30 às 16h, a HCGN 706 (blocos A a R), a 706/707 Norte (blocos A o F), a SEPN 705/905, a SGAN 906 (Conjunto B, Bloco C, apartamento 321) e a Via W4 Norte, Quadra 706/707, Uniceub. Das 8h30 às 13h, o desligamento afetará apenas o Ministério da Fazenda.

Também das 8h30 às 13h, a interrupção no fornecimento será na Quadra 14 de Sobradinho, no Lote 29/30 (áreas especiais 21 e 22/23, 28) e nos conjuntos A-3 (lotes 1 a 13, 14 a 23 e 26 ao 28) e A-5 (lotes 1 a 7 e 9 a 26).

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nesses casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.