Nova linha de ônibus atenderá comunidades próximas à DF-180

As comunidades próximas à DF-180, entre Samambaia e Ceilândia, contarão com uma linha do transporte público coletivo a partir desta segunda-feira (27). A Linha 366.2 vai oferecer três viagens em dias úteis, possibilitando a integração com outras linhas no Terminal Samambaia Norte.

Ônibus sairá do Terminal Samambaia Norte pela DF-180 até Monjolinho, retornando para Samambaia | Foto: Ascom/Semob

O novo serviço vai atender cerca de 3 mil famílias que passam pela DF-180 para os acessos às comunidades de ARCPM/DF, Vista Bela, Boa Esperança, Monte Verde, Quintas dos Amarantes, Monjolinho, Clube Thermas, Clube dos Rodoviários, Clube Gravatá e Núcleo Rural Guariroba, entre outras.

Os técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) estiveram na região para avaliar o itinerário mais viável ao atendimento dos moradores das localidades próximas à DF-180. “Em reunião com representantes desses moradores, eles nos relataram a necessidade de ampliar o transporte público coletivo na região”, disse o subsecretário de Planejamento e Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

A Linha 366.2 fará o percurso circular saindo do Terminal Samambaia Norte pela DF-180 até Monjolinho e retornando para Samambaia. Serão três viagens por dia, e os ônibus sairão da rodoviária nos horários das 6h30, 12h10 e 18h25.

Serviço

Linha circular 366.2

? Trajeto Terminal Samambaia Norte/ DF-180 / Aterro Sanitário / EC Guariroba / Monjolinho

? Início de circulação: segunda-feira (27)

? Horários: 6h30, 12h10 e 18h25

? Tarifa: R$ 2,70

? Empresa: Urbi.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade