Inspeções dos bombeiros garantem mais segurança às festas juninas

A tropa do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) continua atuando nas ações preventivas durante as festas de São João da capital e interior. Na noite desta sexta-feira (24), no Pelourinho, na capital baiana, as guarnições atuaram fazendo inspeções em solo e em pontos elevados no perímetro da festa. No bairro de Paripe, em Salvador, os militares também estavam observando o público com olhos atentos para se anteciparem a alguma situação de urgência e emergência.

Foto: Divulgação/CBMBA

“Estamos com uma quantidade grande de público tanto no Pelourinho, como em Paripe, porém, com poucas ocorrências. As pessoas estão aproveitando a festa de forma tranquila e seguindo as nossas orientações, nossa meta é permanecer atuando de forma preventiva. Também seguimos com militares nos quartéis para atenderem as demandas ordinárias”, explicou a major Jamile Lutiane. Na noite de sexta, a oficial inspecionou as duas áreas sob seu comando e verificou de perto que, mesmo com a quantidade grande de público, a festa estava tranquila e sem grandes ocorrências que precisassem da intervenção dos bombeiros.