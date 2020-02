O corpo será velado e sepultado no Estado do Paraná, cidade de Rondon.

Com enorme pesar comunicamos o falecimento de Antonio Aparecido da Silva, conhecido por “Toninho da Prefeitura”, ocorrido na data de hoje, 28/02/2020, em Arapongas, Paraná. Ele não resistiu a uma cirurgia cardíaca e faleceu nesta madrugada.

