Programa Sejus Mais Perto do Cidadão atende moradores de Taguatinga

Iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o programa Sejus Mais Perto do Cidadão movimentou Taguatinga neste sábado (25). Cerca de 3 mil pessoas passaram pela 24ª edição da ação itinerante, que ocorreu pela primeira vez naquela região administrativa, no estacionamento do Estádio Serejão.

“É um dia de muita alegria, e fico muito feliz de ver a população reunida e usufruindo deste serviço”, afirmou o governador Ibaneis Rocha, que acompanhou a abertura do evento. “Com certeza a população de Taguatinga merece, e não só a de Taguatinga, mas toda a região de Samambaia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Ceilândia, todos reunidos aqui no Serejão.”

Entre os serviços oferecidos durante a ação comunitária, houve corte gratuito de cabelo | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Das 9h às 13h, a população teve acesso a serviços de cidadania na unidade móvel do Na Hora, em parceria com a Polícia Civil, para o agendamento de emissão gratuita de RG, além de documentos da Caesb, Codhab, Detran, INSS, Receita Federal e Procon, entre outros órgãos. “O Na Hora é o nosso serviço mais procurado sempre, em destaque”, avaliou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

Desde que foi lançado, em 2019, o programa já atendeu mais de 200 mil pessoas

Além disso, houve serviços de beleza gratuitos, como corte de barba e cabelo e design de sobrancelhas, executados por uma equipe de pessoas cadastradas no programa Voluntariado em Ação, e ainda atividades de saúde, como aferição de pressão, teste de glicemia e tipagem sanguínea, acupuntura, massoterapia e orientação nutricional.

Serviços diversos

O Sesc participou com as carretas de Odontologia e da Mulher – que ofereceu ao público feminino o exame Papanicolau, preventivo de câncer do colo do útero. Atendimento psicológico, assistência social e orientação jurídica também fizeram parte da programação.

A técnica em enfermagem Maria Helena da Silva, 42 anos, que mora em Ceilândia, faz questão de participar, sempre que pode, das edições do Sejus Mais Perto do Cidadão. “Quando é perto de casa, eu sempre venho”, contou. “Hoje trouxe minha filha de 3 anos. Ela está curtindo bastante, comendo muito algodão-doce e picolé, que são gratuitos”.

Quem também aproveitou foi o porteiro Carlos Eduardo Moreira, 40 anos. Conhecido nas redes sociais pelo bigode, ele confiou o visual aos voluntários dos serviços de beleza. “Vim dar um trato na aparência e também medir a pressão”, disse. “Tirei o bigode, raspei o cabelo e, olha, gostei muito, viu? A festa de Taguatinga está sensacional, muita alegria. Quem não veio, perdeu”.

O Sejus Mais Perto do Cidadão foi lançado em 2019 e já atendeu mais de 200 mil pessoas, em 13 regiões administrativas: Candangolândia, Paranoá, Planaltina, Brazlândia, Recanto das Emas, São Sebastião, Riacho Fundo, Sol Nascente/ Pôr do Sol, Itapoã, Ceilândia, Estrutural, Samambaia e Sobradinho, além da Rodoviária do Plano Piloto.