Governo de SP entrega novo Parque da Ciência do Instituto Butantan

O governador Rodrigo Garcia entregou neste sábado (25) o novo Parque da Ciência do Instituto Butantan, na zona Oeste da capital. Instalado em uma área verde com 725 mil metros quadrados, o complexo cultural reúne 22 atrações para públicos de todas as idades e promove a disseminação da memória científica e a defesa da saúde pública.

“Muitas das coisas que a gente tem hoje de recurso na área da medicina foi idealizado e pensado aqui no Instituto Butantan. Então é importante que a população se aproprie deste espaço público para lazer, para convivência com a sua família e também para conhecer a importante história que o Butantan tem na medicina brasileira e de todo o mundo”, afirmou Rodrigo.

O parque utiliza o acervo do Butantan para desenvolver o interesse social pela ciência e pesquisa por meio de ações educativas, ambientais e de lazer. Nesta primeira etapa, atrações como Museu Biológico, Macacário, Serpentário, Horto Oswaldo Cruz, Boulevard e Praça Vital Brazil já estão abertas para visitação. A partir do dia 5 de julho, toda a estrutura do parque estará disponível.

Entre as principais atrações, estão o Museu Biológico e o Serpentário, onde estão as famosas serpentes do instituto, além de áreas reformadas e estruturas completas de lazer e de educação científica.

No parque, os visitantes também terão acesso a um moderno boulevard com jardins, um espelho d’água e muito espaço para passeios. Na praça Vital Brazil, um busto homenageia o primeiro diretor do Butantan.

O Macacário, o Reptilário e o vasto acervo do Museu de Microbiologia, Museu Histórico, do futuro Museu da Vacina e no Centro de Memórias também estão entre as atrações de destaque. O parque conta ainda com o Horto Florestal Oswaldo Cruz, que oferece trilha para caminhadas, visitas ao observatório de aves e ao jardim sensorial.

“O Butantan é um dos grandes centros mundiais de produção de vacinas e imunobiológicos estratégicos para a saúde pública. Com este parque, o instituto se consolida como importante polo de difusão científica e cultural, à altura de sua rica história e representatividade para a saúde pública do Brasil”, disse David Uip, secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.

Serviço

A entrada na área verde do parque é gratuita. Para entrar nos museus, é necessário apresentar um único ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria. Todas as informações estão disponíveis no portalhttps://parquedaciencia.butantan.gov.br/.

O Parque da Ciência do Instituto Butantan está localizado na Avenida Vital Brasil, 1.500, no bairro Butantã, e fica aberto todos os dias, inclusive aos finais de semana, das 7h às 17h. Já os museus funcionam de terça a domingo, das 9h às 16h45.