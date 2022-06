Nem a chuva que caiu foi capaz de espantar o público que lotou o Pelourinho no segundo dia do São João da Bahia

O segundo dia do São João da Bahia, no Pelourinho, foi um verdadeiro sucesso. Por volta das 17h30 da tarde desta sexta-feira (24), as ruas, becos e praças do Centro Histórico já estavam completamente lotadas. Nem a forte chuva que caiu durante a noite foi capaz de espantar as pessoas.

Tio Paulinho animou a criançada que compareceu em peso na Praça das Artes, a partir das 11 horas. Os jogos e as brincadeiras divertiram os pequenos.

No Largo do Cruzeiro, a Sala de Reboco iniciou novamente com programação infantil. Por volta das 15h30, a banda Cabriola fez a alegria das crianças. Depois foi a vez do grupo Forró dos Vizin subir ao palco. Se apresentaram também Luh Monteiro, Mara Magalhães, Ska no Xote, Arame Liso e Jó Miranda.

Já no Largo Tereza Batista, a banda Bagagem Arrumada abriu os trabalhos e animou o público no segundo dia de festa. Em seguida foi a vez da cantora Sarajane sacudir a plateia e mostrar como é que se faz um São João de sucesso. Os cantores Pablo Moraes, Marquinhos Navaes, a cantora Marcia Short, a banda Os Mortalhas e a dupla Alex e Camargo também passaram por lá hoje (24) e lotaram a praça.

O Terreiro de Jesus serviu mais uma vez de concentração para as atrações itinerantes: Rural Elétrica, Garampiola, Rixô Elétrico e Furgão Elétrico que arrastaram uma multidão ao redor da praça.

No Largo do Pelourinho, os cantores Genard, Junior Nunes, as bandas 20Xotear, Kimimo do Forró, o cantor Diego Moraes, DJ Preta Forró Sound e Marcondes Morais abrilhantaram a noite e animaram a plateia sedenta por uma festa, depois de dois anos sem um bom arrastapé.

Na Praça Quincas Berro D’Água, a banda Cole Comigo, e os cantores Reynaldo Barbosa, Tenison Del Rey, Lucas Maia, Denise Correia, Gereba e Saulo Calmon agitaram o público que encheu o espaço.

E o samba esteve presente por mais um dia no São João da Bahia no Pelô. No Samba Junino do Terreiro de Jesus, os grupos Samba de Roda Junino, Grupo Jaké, Samba Papelão, Os Bambas do Nordeste e Paroano Sai Milhó percorreram as ruas do Centro Histórico e não deixaram ninguém ficar parado. Afinal, quem não gosta de samba bom sujeito não é.

A Praça Pedro Arcanjo recebeu a cantora Dammys Monteiro, o arrocha gostoso da banda Dois Amores, além dos cantores Zé de Tonha, Gutto Cabaré, e as bandas Forró do Chinelo, Forró De Da em Doido e Trio Resfulengo. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).