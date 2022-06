PM garante tranquilidade no segundo dia do São João da Bahia

Cerca de 300 policiais reforçaram o segundo dia do São João da Bahia, que está sendo realizado no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador (Peas), na sexta-feira (24). Os agentes de segurança garantiram a tranquilidade de cerca de 53 mil pessoas que, desde as 14 horas, divertiam-se no evento.

As festividades estão programadas para o período de 23 a 26 de junho e de 30 junho a 02 de julho, com a apresentação de diversas atrações que reúnem o melhor da cultura nordestina e nacional.

Com patrulhas de militares nas áreas interna e externa e a intensificação do policiamento em todo o entorno do Parque de Exposições, com rondas nas avenidas Luís Viana Filho e Dorival Caymmi, estações de metrô e na Estação Mussurunga, a PM visa assegurar a tranquilidade do público antes, durante e depois do São João na Bahia.

“O suporte e a ampliação de ferramentas de reconhecimento facial da SSP, com câmeras instaladas dentro e fora do evento vem a somar à atuação técnica e profissional de nossos policiais, com vistas a proporcionar ao público que permanece em Salvador um São João de paz e tranquilidade”, conta o tenente coronel Lucas Palma, subcomandante do Comando de Policiamento Regional da Capital/Atlântico (CPRC/A) e coordenador da atuação da PM. “Os resultados alcançados são fruto do empenho e dedicação dos PMs escalados para o evento, que dedicam seu tempo em favor da segurança pública”, conclui.