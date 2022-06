GDF investe R$ 1,6 milhão na reforma da Quadra 3 do Setor Comercial Sul

Foto: Divulgação / SO

Os trabalhos de melhoria na área central de Brasília não param. Após a entrega da Praça do Povo, no Setor Comercial Sul, completamente reformada, agora é a vez da Quadra 3. No local, será feita a reforma da pavimentação, calçadas, escadas e rampas, além da implantação de nova sinalização, paisagismo e mobiliário urbano. O investimento previsto é de R$ 1,6 milhão.

“O projeto elaborado pela Seduh [Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação] pretende padronizar os principais centros comerciais do Plano Piloto. Para tanto, será adotado visual semelhante ao das quadras da W3 Sul e do Setor de Rádio e TV Sul”, explica a subsecretária de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras, Ery Brandi.

“Nosso compromisso com a população é reformar toda a área central. Já entregamos o Setor de Rádio e TV Sul, o Setor Hospitalar Sul, a Praça do Povo, algumas quadras da W3 Sul e, agora, anunciamos mais esta importante obra de recuperação e valorização do Plano Piloto”, detalha Luciano Carvalho, secretário de Obras.

“Não vamos parar por aí. Estão em andamento as licitações para a reformas das quadras 4 e 5 do Setor Comercial Sul e a contratação de empresa que vai restaurar todo o pavimento da W3 Sul. Além disso, está em andamento a reforma das calçadas das quadras 700 da W3”, acrescenta a secretária-executiva de Obras, Janaína Chagas.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura