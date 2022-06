Semana de Enfrentamento às Drogas começa neste domingo (26)

“A Sejus e demais órgãos parceiros participarão ativamente, levando cidadania, conscientização, reflexão à população, especialmente aos jovens” Jaime Santana, secretário de Justiça e Cidadania

Com base nos altos índices de consumo de substâncias tóxicas ao organismo por meio de dispositivos eletrônicos, principalmente entre jovens, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), por meio da Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed), promove uma semana de atividades em alusão à Semana Nacional de Política sobre Drogas deste domingo (26) a 1º de julho. Com o tema “Vapers e narguilé são prejudiciais à saúde: fato ou fake?”, a abordagem está centrada nos três eixos das políticas sobre drogas: prevenção, acolhimento e reinserção social.

A programação da semana, destaca o titular da Sejus, Jaime Santana, é importante para promover o envolvimento da família na luta contra as drogas. “Desde o primeiro dia, com o passeio ciclístico, utilização do esporte como uma ferramenta valiosa para a prevenção ao uso de drogas, até o último dia, com termo de fomento que visa à capacitação de mulheres no mercado de trabalho, a Sejus e demais órgãos parceiros participarão ativamente, levando cidadania, conscientização, reflexão à população, especialmente aos jovens”.

Segundo a pesquisa Monitorando o Futuro (2021), 26,6% dos alunos do ensino médio vaporizaram nicotina em 2020. A Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead), por sua vez, alerta que “cigarros eletrônicos aumentam em mais de quatro vezes o risco de [a pessoa] virar um fumante habitual”.

Atividades têm como base a Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas || Arte: Sejus

Encontro e documentário

Logo na abertura da semana, haverá um passeio ciclístico promovido pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran), com concentração a partir das 7h30 na Administração de Vicente Pires. A equipe da Subed também estará no local para orientar a população.

Na segunda-feira (27), está programado um encontro com servidores da Sejus, das 10h às 12h, no auditório da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), na antiga Estação Rodoferroviária. Participam representantes da Secretaria de Economia (Seec), na abordagem do primeiro tema, “Programa de Atenção ao Dependente Químico (PADQ)”, e da Secretaria de Saúde (SES), presente no segundo tema do dia, “Nicotina: O que sabemos?”.

Na terça (28), as atividades se concentram em um debate a partir da exibição do documentárioCigarro eletrônico: Como tudo deu errado, do diretor John Papas, no auditório do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), na Agência do Trabalhador da Estrutural, com sessões das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30. O público-alvo são estudantes de escolas públicas. Participam conselheiros tutelares e servidores do Creas e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras). A meta é desenvolver um debate reflexivo entre profissionais, estudantes de escolas públicas e adolescentes em geral sobre prevenção do uso e abuso dos cigarros eletrônicos comercializados no Brasil.

Seminário, ação social e certificados

Em parceria com a Secretaria de Educação (SEE), a quarta-feira (29) terá como destaque o seminário com o tema “Vapers e narguilé são prejudiciais à saúde: fato ou fake?”, das 8h às 11h30, no auditório da Adasa. Também haverá dois painéis: um sobre saúde e qualidade de vida e outro que, com participação de representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), abordará a legalidade do uso e comercialização dos dispositivos eletrônico. Participarão psicólogos, orientadores educacionais e representantes das comunidades terapêuticas parceiras da Sejus.

Na quinta-feira (30), a principal atividade será o Banho Solidário, ação conjunta da Organização da Sociedade Civil (OSC) Salve a Si dedicada às pessoas em situação de rua. Representantes da Subed vão oferecer orientação, com o apoio de psicólogo e assistente social. Além do banho, será servida uma sopa e haverá distribuição de kits de higiene. Essa ação está programada para o período das 19h às 21h, sob a marquise das Lojas Americanas do Setor Comercial Sul (Quadra 4).

A sessão de encerramento da Semana de Enfrentamento às Drogas será na sexta (1º/7), na Comunidade Terapêutica Feminina Maria de Magdala, em São Sebastião. Na oportunidade, serão entregues os certificados de conclusão de cursos de qualificação profissional que, por meio da Termo de Fomento nº 6/2021, foram oferecidos às mulheres acolhidas pela comunidade terapêutica. As atividades começam às 10h.

