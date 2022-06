Governo de SP publica licitação para construção do novo Hospital Estadual de Franca

O Governo de São Paulo publicou neste sábado (25) o edital de contratação das obras do novo Hospital Estadual de Franca. A publicação foi autorizada pelo governador Rodrigo Garcia na última terça-feira (21), quando esteve no município.

“O novo hospital vai permitir a ampliação do atendimento na média e alta complexidade. A região de Franca não possuía ainda um hospital estadual e será um grande avanço para o fortalecimento da saúde da população”, disse Rodrigo Garcia.

A unidade beneficiará cerca de 723,5 ml pessoas da região e será referência para alta e média complexidade. O hospital será implantado em um terreno de 31 mil metros quadrados na Avenida São Vicente.

Serão oferecidos pela nova unidade 225 leitos, sendo 150 leitos em Clínicas Médica e Cirúrgica, 20 leitos em Hospital Dia, 15 leitos em Psiquiatria, 10 Leitos de UTI Pediátrica e 30 leitos de UTI Adulto.

Entre os atendimentos previstos estão clínica médica, cirurgias, Medicina Nuclear (Cintilografia) e ações assistenciais de caráter hospitalar nas áreas de Clinica Medica, Psiquiatria, Pediatria, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Cardíaca, Plástica, Pediátrica, Cabeça e Pescoço e Ginecológica, Urologia, Cardiovascular, Gastroenterologia, Urologia, Proctologia, Cardiologia, Anestesiologia, Oftalmologia, Neurologia, Nefrologia, e Traumato-Ortopedia.

A expectativa de investimentos do Governo do Estado é de até R$ 200 milhões na obra civil, que terá duração de 30 meses a partir da assinatura do contrato.