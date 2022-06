Começa a concretagem da laje intermediária do Túnel de Taguatinga

O Túnel de Taguatinga receberá neste sábado sua penúltima laje superior. Trata-se da laje intermediária da sala técnica, que terá 1.700 m² de extensão e 90 centímetros de espessura. Para montar essa estrutura serão usados 800 m³ de concreto – equivalentes a 100 caminhões do produto – e a mão de obra de 80 trabalhadores. O prazo de secagem deste concreto é de 30 dias. “Será um concreto robusto, com espessura de 90 centímetros”, explica o engenheiro de uma das empresas consorciadas que participa da construção do túnel, José Alfredo Aguiar.

Para montar a laje intermediária serão usados 800 m³ de concreto – equivalentes a 100 caminhões do produto – e a mão de obra de 80 trabalhadores | Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília

Depois da concretagem da laje intermediária será dado início à confecção do último concreto da parte superior do túnel, que será o concreto da laje superior da sala técnica. O serviço terá início 15 dias após a concretagem da parte intermediária. Depois de um período de mais 15 dias, será concluído o concreto da laje superior da sala técnica.

A sala técnica do túnel é localizada no ponto de encontro subterrâneo entre a Avenida Central e a Avenida Comercial de Taguatinga. Ela terá 26,23 m² e a área técnica medirá 1.705,69 m², equipados com geradores, quadro elétrico, medidores, exaustor e reservatório de água. Na sala técnica ficará situado todo o controle do estrutura subterrânea.

O local contará com reservatório de incêndio, iluminação de emergência, três geradores, circuito fechado de câmeras, medidores de energia e sensores automatizados para monitorar tudo o que acontece no equipamento e o local do episódio. O túnel será equipado com monitores para controle das imagens das câmeras de segurança, além de outros painéis que indicarão, por exemplo, se há alguma luz queimada no espaço.