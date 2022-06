Acumulada, Mega-Sena sorteia hoje prêmio de R$ 80 milhões

Acumulada há seis concursos, a Mega-Sena realiza hoje (25) o sorteio número 2.494, que tem premiação estimada em R$ 80 milhões. Excepcionalmente, o sorteio acontecerá na Paraíba, na cidade de Campina Grande, para comemorar as festividades juninas de São João.

O sorteio acontecerá às 20h deste sábado e será transmitido no canal do YouTube da Caixa . As apostas podem ser feitas até às 19h, tanto em lotéricas quanto pelo serviço de apostasonlinedo banco.

Segundo o banco, a premiação de hoje renderia, caso aplicada em poupança, R$ 531.440 apenas no primeiro mês.

A Caixa também sorteia hoje a edição 2022 da Quina de São João. Ao contrário da Mega-Sena, essa modalidade de loteria não será acumulada e premiará os vencedores que mais acertarem.