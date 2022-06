No ritmo do piseiro, Barões da Pisadinha agitam público em Paripe

Banda liderada pelos baianos Rodrigo e Felipe, que estourou com seus sucessos em todo o Brasil em 2020, Os Barões da Pisadinha também fizeram a alegria do povo na segunda noite do São João da Bahia, em Paripe. O grupo foi uma das atrações da noite desta sexta (24) no palco montado na Praça João Martins e correspondeu à expectativa das milhares de pessoas que aguardavam pela atração.



Esquema Preferido, Zero Saudade e Recairei estão entre os hits que o público acompanhou, cantou e dançou junto com a banda. Das novas músicas de trabalho, Me tira do Piseiro e Carinha de Malvada se destacaram no repertório. Antes dos Barões, Dinho Santos e Pablo também se apresentaram em Paripe. O goiano Pedro Libe encerra a noite de festa. O São João da Bahia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.