São João de Paripe leva diversão para as famílias e renda extra para os trabalhadores do Subúrbio

Mais de três mil pessoas se divertiram nesta sexta-feira (24), segunda noite do São João de Paripe, na Praça João Martins. O arrocha do cantor Pablo levantou o público com seus maiores sucessos, como BiluBilu, Porque Homem Não Chora e Chora Não Bebê. Os Barões da Pisadinha levaram o novo ritmo ao Subúrbio Ferroviário de Salvador. Dinho Santos, natural de Paripe, revisitou seu bairro de origem, com um repertório repleto de forró e de música sertaneja. Contando, ainda, com o goiano Pedro Libe, a festa organizada pelo Governo do Estado, através da Bahiatursa, foi uma oportunidade, também, para aquecer a economia do bairro, com bares e restaurantes lotados, além dos vendedores ambulantes.

As amigas Leila Araújo, 34 anos, e Suellen de Andrade, 32, aproveitaram a oportunidade para mostrar o São João para os filhos pequenos. “Eu moro aqui em Salvador mesmo, em Brotas, e vim porque a Suellen é minha amiga de infância, desde os dez anos, e mora aqui. Nós viemos por ser um local calmo, a gente pode trazer as crianças”. Suellen afirma que todos os anos participa da festa. “Lá de casa, da varanda, dá para ver os shows. E hoje nós viemos mais cedo para as crianças poderem brincar, soltar os fogos”.

Paripe – Pablo – Fotos: Antonio Queirós/GOVBA

Reforço no orçamento

Desde a primeira edição, Kezia Azevedo, 22 anos, monta uma barraca de bebidas na avenida principal, em frente à Praça João Martins. “Vamos aproveitar que as festas voltaram. Nós estávamos em época de pandemia, todo mundo desempregado, principalmente quem é ambulante, que não tinha onde tirar renda. E agora a gente vai conseguir fazer um dinheiro para pagar nossas contas. É um bom recomeço para a gente que estava parado. Agora temos a festa e podemos trabalhar”.

Vendedor de algodão doce, Josenilton Reis conta com o dinheiro que vai levantar com a venda do produto durante a festa. “Espero vender essa quantidade que eu trouxe para poder comprar um saco de cimento e uma viga de ferro, porque estou fazendo a alvenaria da casa. E a gente vai vivendo assim, é com esse trabalho que eu tento manter minha família”.

Palavra de artista

Pablo afirmou que a energia da galera de Paripe é espetacular e sempre positiva. “A gente tem uma história muito especial com esse público de Paripe e de Periperi, é uma galera que me abraçou sempre com muito carinho, desde o início da minha carreira, no Asas Livres. Hoje a galera continua me abraçando do mesmo jeito, de forma super positiva, e eu fico muito feliz de poder participar desse São João junto com esse público massa aqui”.

Paripe – Baroões da Pisadinha – Foto: Antonio Queirós/GOVBA

Os Barões da Pisadinha também foram aguardados ansiosamente pelo público. Formado por Rodrigo e Felipe Barão, vocalista e tecladista, o duo apresenta a Pisadinha, ritmo derivado do forró que usa teclado e sintetizadores para simplificar a produção. Entre as canções, Recairei, TáRocheda, Basta Você Me Ligar e Já Que Me Ensinou a Beber. A noite termina com Pedro Libe.

Felipe Barão destacou a importância do investimento do Governo do Estado no São João da Bahia. “É muito importante esse investimento porque nem todo mundo tem condições de comprar um ingresso para assistir shows de grande porte. Por isso eu quero dar os parabéns ao Governo do Estado por essa festa, porque aqui no Subúrbio toda essa população teve o privilégio de assistir os Barões da Pisadinha, o Pablo, e tantas atrações de primeira linha que passaram por esse palco”.

O músico Dinho Santos é de Paripe e se apresentou pela terceira vez na festa, abrindo a noite. “É sempre uma emoção tocar, ainda mais dentro de casa, no meu bairro, onde eu conheço a galera, muitos amigos de infância, gente que me acompanha no dia a dia. Estou realmente muito feliz, então eu preparei um repertório muito especial, muito sertanejo, arrocha e muito forró que não pode faltar no São João”.

Encerrando a noite, o goiano Pedro Libe trouxe o ritmo sertanejo para o São João da Bahia. “É baum demais da conta, como se diz lá em Goiás, estar aqui em Paripe pela primeira vez, ver que a galera está empolgada. O nosso repertório é bem animado, nós ficamos dois anos parados e agora voltamos com essa energia da Bahia. O São João da Bahia é um dos maiores do País, é uma honra para mim ter esse privilégio de cantar aqui hoje”

Saúde e Segurança

A Operação São João conta ainda com o efetivo de 28 mil policiais e bombeiros e, pela primeira vez, está utilizando o Sistema de Reconhecimento Facial. A tecnologia, que já ajudou a retirar 262 criminosos das ruas, auxilia a polícia a promover uma festa de paz e muita diversão para baianos e turistas. Para tanto, câmeras foram distribuídas nos quatro pontos de festa em Salvador: Paripe, Periperi, Parque de Exposições, Pelourinho. Outras 11 cidades do interior da Bahia também vão ser contempladas com o reforço tecnológico. Mais de R$ 9 milhões de reais foram empregados pela SSP, para garantia de efetivo e da estrutura.

O esquema de segurança voltado para os festejos vai até domingo (26) e segue até o dia 2 de julho, feriado da Independência da Bahia. O efetivo vai atuar em todo o estado nas ações preventivas, através das patrulhas nas áreas de festa e fiscalização dos itens de segurança dos espaços, e também nas ações de monitoramento e investigação, com o aumento dos plantões e dos quadros disponibilizados nas delegacias.

Durante a festa, a Secretaria da Saúde (Sesab), junto com a secretaria de Turismo (Bahiatursa), está distribuindo cerca de 1 milhão de preservativos masculinos e femininos. A ação ‘Camisinha tá na mão’ tem como objetivo alertar milhões de baianos e turistas sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro.

Mais São João da Bahia

A programação do São João da Bahia prossegue até o 2 de julho no Pelourinho e, a novidade de 2022, no Parque de Exposições, além das tradicionais festas no interior do Estado. No Centro Histórico e na Paralela, a festa se estende até o dia 26. Festejando a Independência da Bahia, a comemoração segue de 30 a 2 de Julho no Parque de Exposições.