Pablo leva público de Paripe ao delírio com grandes sucessos da carreira

No segundo dia de São João da Bahia em Paripe, a Praça João Martins, ficou pequena para a animação do público que aguardava o show de Pablo. O baiano de Candeias subiu ao palco no início da noite desta sexta-feira (24) e embalou a multidão que fez coro em cada um dos hits do conterrâneo.

Pablo colocou todos para cantar e dançar ao som de sucessos como Tudo ou Nada, E aí, Bê e Por que Homem Não Chora. Além dos hits próprios, o cantor ainda entregou versões de grandes sucessos do forró eletrônico com versões de músicas das bandas Limão com Mel e Calcinha Preta.

Depois do Pablo será a vez do fenômeno Barões da Pisadinha animar o público em Paripe. O São João da Bahia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.