O arrocha da banda Dois Amores encantou o público da Praça Pedro Arcanjo no Pelourinho

Considerada a grande revelação do arrocha, a banda Dois Amores foi uma das principais atrações que se apresentaram hoje (24), no palco da Praça Pedro Arcanjo, no São João da Bahia, no Pelourinho. Liderada atualmente por Gerônimo Medeiros e Adrielle Souza, a banda, que já teve Thyago Sena em seus vocais, fez o público, que lotou a praça, arrochar ao som de grandes sucessos da atualidade. Canções como: Mal Feito (Hugo e Guilherme), Ela e Ela (Zé Neto e Cristiano) e Molhando o Volante (Jorge e Mateus) estiveram presentes no repertório.



Felizes com a receptividade do público, Gerônimo e Adrielle interagiram o tempo todo com a plateia eufórica, depois de dois anos sem São João. “Agora eu vou cantar umas pra maltratar, só não vale ligar pra ex e dizer que tá com saudade”, brincou Gerônimo. “Pois eu vou animar isso aqui, mas só quem vai saber dançar essas músicas é a minha geração TikTok”, completou Adrielle. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa.