Plataforma facilita consulta a informações sobre o meio ambiente

O Instituto Brasília Ambiental apresentou, nesta sexta-feira (24), ao Ministério Público do Distrito Federal (MPDF), o Observatório da Natureza e Desempenho Ambiental (ONDA), uma plataforma de dados de monitoramento da geoinformação ambiental do DF.

Prezando pela transparência é que o órgão ambiental realiza a disponibilização de dados e informações para o Ministério Público. “Hoje enxergamos o MP como parceiro; estamos do mesmo lado, juntos na proteção dos recursos naturais do DF e do nosso cerrado”, afirmou o presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão.

Por meio da plataforma, é possível consultar, criar, inserir dados, documentos e metadados, além da visualização de mapas interativos, painéis de monitoramento geoestatístico, gráficos interativos, imagens de drone e satélite | Foto: Brasília Ambiental

A exposição técnica da nova plataforma ficou por conta do gerente de Geoinformação do instituto, Guilhermino Silva Rocha. Coordenador do Onda, ele explicou detalhadamente sobre o acesso ao observatório, ressaltando que por meio dele é possível consultar, criar, inserir dados, documentos e metadados, além da visualização de mapas interativos, painéis de monitoramento geoestatístico, gráficos interativos, imagens de drone e satélite.

Segundo o gerente, os dados do Onda também vão alimentar outras ferramentas de monitoramento ambiental do DF, como o Sistema Distrital de Informações Ambientais (Sisdia), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e o Geoportal DF.

Dentro da plataforma encontram-se informações sobre todas as áreas de atuação do órgão como licenciamento ambiental, fiscalização e monitoramento ambiental, educação ambiental e unidades de conservação.

Clique aqui para acessá-la .

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental