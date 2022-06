DF tem 110 mil crianças ainda não vacinadas contra a covid-19

Sete locais de vacinação contra a covid-19 estarão em funcionamento no Distrito Federal no sábado (25), incluindo a Administração Regional de São Sebastião e escolas em Ceilândia e Riacho Fundo. Além disso, o Carro da Vacina vai percorrer ruas do Sol Nascente. A oferta ocorre no momento em que a Secretaria de Saúde trabalha para ampliar a cobertura vacinal: cerca de 110 mil crianças de 5 a 11 anos, 41,3% do total, ainda não tomaram a primeira dose.

O Carro da Vacina vai percorrer ruas do Sol Nascente para ampliar proteção contra a covid-19 | Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF

Os adultos também precisam voltar às unidades de saúde. Enquanto o DF já permite o segundo reforço para quem tem mais de 40 anos, 47,3% da faixa etária de 40 a 49 anos sequer recebeu o primeiro reforço. No público entre 30 e 39 anos, este índice é de 60,2%. Qualquer pessoa com mais de 12 anos pode receber o primeiro reforço, desde que respeite o prazo de quatro meses da segunda dose. Para quem tomou Janssen, a espera é de dois meses.

“Prestamos todo apoio ao cidadão. Se necessário, até emitimos o cartão de vacina na hora” Zildene Bitencourt, chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Oeste

“Manter a vacinação em dia é fundamental para garantir a proteção coletiva contra a covid-19. Temos profissionais e imunizantes para vacinar, cabe à população fazer a sua parte e comparecer”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. No feriadão de Corpus Christi, entre quinta-feira e sábado, mais de 30 mil pessoas se imunizaram. De segunda a sexta-feira, são mais de 70 unidades abertas para atendimento.

Estratégias de vacinação

O chefe da Assessoria de Atenção Primária da Secretaria de Saúde, Adriano Oliveira, diz que estratégias têm sido adotadas para oferecer a vacinação em novos locais e em horários diferentes. Na quarta-feira (22), 14 unidades de saúde passaram a oferecer o serviço das 19h às 22h. “As estratégias diferenciadas são fundamentais para aumentar os números e ampliar acesso a pessoas que eventualmente não iriam à unidade de saúde”, explica.

É o caso do Carro da Vacina, que chega a pessoas que não vão aos postos. “É um projeto que funciona com excelência na Região de Saúde Oeste e que queremos levar para outras áreas do DF”, ressalta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Em sua 12ª edição, a iniciativa vai levar imunizantes para as ruas do Trecho 3 do Sol Nascente. O veículo circulará das 8h às 17h entre as chácaras 5, 5 Estrelas, Gênesis, 7, 7A, 8, 9, 73, 73B, 74 e 75. Será disponibilizada primeira dose, segunda dose e os reforços para todas as pessoas acima dos 12 anos.

O veículo conta com os imunizantes, seringas, material de apoio e acesso ao sistema de registro de vacinação, o que permite saber se uma pessoa já tomou alguma dose da vacina de covid-19 e quando. “Prestamos todo apoio ao cidadão. Se necessário, até emitimos o cartão de vacina na hora”, detalha a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Oeste, Zildene Bitencourt.

Confira a lista completa dos locais de vacinação para o sábado (25 de junho).

*Com informações da Secretaria de Saúde do DF