Parque de Exposições de Salvador recebe o show de Danniel Vieira nesta sexta e público vai ao delírio

Um mar de gente emocionada. Assim foi a apresentação do cantor Danniel Vieira na abertura da programação do São João da Bahia do Parque de Exposições de Salvador, nesta sexta-feira (24 de junho). O sertanejo – o primeiro a se apresentar – animou e muito a festa promovida pela Bahiatursa e pelo Governo do Estado.

O cantor, visivelmente emocionado após esses dois anos sem São João, apresentou um repertório mesclando clássicos da carreira com músicas populares do momento em ritmo de sertanejo. E ninguém ficou parado. Danniel conseguiu transpor todo o seu sentimento e sua emoção para o povo, que se entregou, cantou, dançou junto e abraçou o artista.

“Salvador nunca decepciona! Foi um show lindo! Fiquei realmente sem palavras para descrever tanto carinho”, disse Danniel Vieira.