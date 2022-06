Grupos de samba junino fazem arrastões pelas ruas do Pelourinho

O samba junino é um movimento urbano de Salvador que começou no final da década de 1970 e tem uma linguagem musical herdada do samba de caboclo. Uma das manifestações culturais mais importantes da Bahia, que nasceu na periferia de Salvador, também está presente no segundo dia do São João da Bahia, no Pelourinho, nesta sexta-feira (24).

O ritmo que tanto agrada baianos e turistas tem arrastado uma multidão pelos becos e ruas do Pelourinho. Hoje (24), quem deu início aos trabalhos, por volta das 16 horas, foi o Grupo Samba de Roda Junino, seguido pelo Grupo Jaké. Se apresentam hoje ainda as bandas Samba Papelão, Os Bambas do Nordeste e o irreverente Paroano Sai Milhó.

A concentração para os arrastões de samba Junino acontecerá todos os dias, até domingo (26), no Terreiro de Jesus. O São João da Bahia é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa).