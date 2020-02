EDITAL do IBAMA tem 847 vagas para nível médio

Previsão de concurso IBAMA para 2020! Isso porque o órgão enviou ao Ministério do Meio Ambiente uma solicitação para provimento de 847 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A principal razão da defasagem no quadro dos funcionários está nas concessões de aposentadorias dos servidores nos últimos anos.

Para o cargo de técnico-administrativo, os ganhos iniciais são de R$ 3.605,34 acrescido de vale-alimentação de R$ 458 e de gratificações no decorrer da carreira pública.

Além dos cargos para nível médio, o IBAMA também solicitou abertura de um novo concurso para os cargos de analista ambiental e analista administrativo, com provimento de 894 e 313 vagas, respectivamente. As funções, que exigem diploma de formação superior, prevê remuneração inicial de R$ 8.089,64 mais benefícios.

Carência no quadro de servidores

Segundo o diretor da Associação Nacional dos Servidores Ambientais (Ascema Nacional), o pedido de um novo certame tem como justificativa a necessidade de preencher os espaços deixados por servidores que se aposentaram nos últimos anos.

Contudo, o número de vagas solicitado está abaixo do quantitativo. Segundo o Portal de Transparência do órgão, o quadro de funcionários do IBAMA possui 5.462 cargos, dos quais 2.151 estão vagos. Além disso, há ainda a previsão de aposentadoria de mais 750 servidores para os próximos anos, aumentando ainda mais a defasagem.

Concurso IBAMA completa 8 anos sem edital em 2020

O último concurso IBAMA aconteceu em 2012. De lá para cá, a expectativa para a divulgação de um novo certame aumenta a cada ano. Na época, foram ofertadas 469 vagas para 18 estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal.

Quem deseja seguir carreira na instituição pode ir se preparando para o próximo edital com base no conteúdo programático das últimas edições. Confira:

Prova analista administrativo IBAMA

Língua Portuguesa

Informática

Matemática

Raciocínio Lógico

Atualidades

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Legislação do setor de meio ambiente

Administração Geral e Pública

Administração Orçamentária

Financeira e Orçamento Público

Gestão de Pessoas e Administração de Recursos Materiais

Prova Analista Ambiental IBAMA

Língua Portuguesa

Atualidades

Ética no Serviço Público

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Legislação do setor de meio ambiente

Conhecimentos específicos (separados por temas)

Prova técnico administrativo IBAMA