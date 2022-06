Carga horária de 395 servidores da rede pública de saúde será ampliada

Foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (24) a ampliação de carga horária de 395 servidores da Secretaria de Saúde que reforçarão a força de trabalho prestada na rede pública. Os 300 técnicos de enfermagem e os 95 médicos de especialidades diversas passarão a trabalhar 40 horas semanais, em vez de 20 horas.

“Na próxima semana, queremos ampliar a carga horária para outros 100 servidores, entre eles odontólogos, assistentes sociais, analistas e especialistas. Estamos trabalhando para suprir nossas carências de pessoal e oferecer o melhor serviço à população”, adianta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Com a ampliação de carga horária, a assistência ganha um reforço de 7.900 horas a mais de trabalho por semana. A concessão do regime de 40 horas semanais passa a valer a partir da publicação no DODF e do ajuste nas escalas de trabalho.

“Essa ampliação vai gerar um impacto bastante positivo nos serviços de assistência, com o reforço das escalas, aumento dos postos de trabalho e ampliação de serviços”, assegura o subsecretário de Gestão de Pessoas, Evillásio Ramos.

*Com informações da Secretaria de Saúde