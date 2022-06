São Sebastião comemora 29 anos com vacina no braço da população

Esta sexta-feira (24) foi dia de um passeio diferente para a família Silva. O açougueiro Francisco e a dona de casa Marquel levaram os filhos Ester e Pedro Henrique até a Administração Regional de São Sebastião para atualizar os cartões de vacina. Enquanto pai e mãe tomaram a dose de reforço contra a covid-19, Ester, de 7 anos, iniciou seu ciclo vacinal. Já Pedro Henrique, 2 anos, recebeu o imunizante contra a influenza.

O açougueiro Francisco Silva e a dona de casa Marquel foram com os filhos, Ester e Pedro Henrique, até a Administração de São Sebastião para atualizarem os cartões de vacinação | Fotos: Sandro Araújo / Agência Saúde

“A vacina é proteção”, resume Marquel. Para ela, a família receber os imunizantes é importante para evitar doenças e, no caso de contaminação, para que os sintomas sejam leves. Já Francisco elogiou a montagem de uma tenda de vacinação junto ao prédio da administração regional. “É muita facilidade ser tudo em um só lugar e atender todo mundo”, disse.

A vacinação no local ocorreu nesta sexta e prossegue neste sábado (25), das 9h às 13h. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Leste disponibiliza os imunizantes AstraZeneca, CoronaVac, Janssen e Pfizer para primeira dose, segunda dose e reforços.

Os irmãos Ingrid Roberta, 16 anos, e João Vitor, 14, receberam a dose de reforço contra a covid-19: “É muito importante, porque a gente se livra de pegar a doença ou, se acontecer, que os sintomas sejam bem leves”, afirmou a jovem

A ação na área externa da administração regional também conta com a oferta de serviços de outros órgãos do Governo do Distrito Federal e instituições parceiras, como Detranno sábado.

A expectativa é que até 10 mil pessoas passem por ali nos dois dias. “Nós estamos observando que 30% desse público tem buscado a aplicação da vacina, e por isso nós agradecemos à Secretaria de Saúde”, afirmou o administrador de São Sebastião, Ataliba Rodrigues Pereira.

A variedade de serviços oferecidos em um só lugar, que vão do corte de cabelo à educação de trânsito, atraiu os irmãos Ingrid Roberta dos Santos, 16 anos, e João Vitor, 14. A primeira parada deles foi a tenda da Secretaria de Saúde, onde ambos receberam a dose de reforço contra a covid-19. “É muito importante, porque a gente se livra de pegar a doença ou, se acontecer, que os sintomas sejam bem leves”, avaliou Ingrid.

*Com informações da Secretaria de Saúde