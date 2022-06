Governo de SP confirma ação conjunta para recapear 90 km de ruas na capital

O governador Rodrigo Garcia confirmou nesta sexta-feira (24) uma parceria entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo para o recapeamento de cerca de 90 km de vias públicas da capital, sob investimento de R$ 120 milhões. Rodrigo também participou do início de obras do programa Água Legal para levar água potável e coleta de esgoto a 56 mil moradores do Jardim Pantanal, na zona Leste da cidade.

“Hoje nós estamos liberando a Sabesp para um programa em parceria com a Prefeitura de São Paulo, para asfaltar mais de 90 quilômetros de ruas da cidade. É um grande programa de recapeamento e a Sabesp vai ajudar a melhorar o esforço da prefeitura”, disse Rodrigo.

A parceria para asfaltamento foi anunciada pelo governador Rodrigo, o prefeito Ricardo Nunes e o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga. O projeto para recapeamento e recuperação de asfalto prevê melhorias em 156 vias urbanas da cidade de São Paulo, o equivalente a um espaço total de 808 mil m².

O mapa de recapeamento prevê serviços em 36 vias na zona Norte, 37 vias na zona Sul, 23 vias na zona Oeste, 54 vias na zona leste e seis vias no centro expandido. A seleção foi feita pela Prefeitura de São Paulo e leva em conta critérios como aspectos má conservação do asfalto, concentração de comércios e linhas de ônibus e acesso a vias de alto fluxo.

Os trabalhos serão iniciados pelas Ruas Gonçalves Dias (Mooca); Cachoeira do Campo Grande (Cidade Tiradentes); Professor Otário Guimarães (Capela do Socorro), Comandante Ferreira Carneiro (Freguesia do Ó) e Avenida Barão de Melgaço (Butantã).

Água Legal

Com investimento de R$ 42,4 milhões, a Sabesp vai implantar mais de 16 mil ligações de água e esgoto no Jardim Pantanal. A previsão é de que as redes sejam concluídas até abril de 2024. Premiado pelo Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), o Água Legal regulariza o abastecimento e o saneamento em áreas de vulnerabilidade social.

A Sabesp também concluiu neste mês, também na zona leste, a regularização de 4,3 mil ligações de água e a recuperação de outras 1,7 mil ligações, além da criação de 1 mil novas redes de esgoto. O investimento foi de R$ 6,8 milhões.