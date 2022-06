Mais de 500 servidores ampliaram a carga horária na assistência social

“A ampliação da carga horária vai possibilitar realizarmos os atendimentos de forma mais qualificada e ampliada” Beatriz Nunnes, especialista em assistência social da Sedes

Na manhã desta sexta-feira (24), oDiário Oficial do Distrito Federal(DODF) trouxe uma das publicações mais aguardadas pelos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes): a autorização da aplicação de 40 horas semanais na carga de trabalho.

A Ordem de Serviço nº 213 autorizou o novo regime para 576 servidores da secretaria a partir de 1º de julho. “Durante muito tempo ficamos com déficit de pessoal, pois somos três educadores”, comemora a especialista em assistência social Beatriz Nunnes, que desde 2014 tenta passar de 30 para 40 horas semanais. “A ampliação da carga horária vai possibilitar realizarmos os atendimentos de forma mais qualificada e ampliada”.

A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha, reforça: “Durante muito tempo, essa importante política pública ficou esquecida. Esse exemplo da Beatriz, que aguardava desde 2014, é um entre vários. Temos casos de servidores que esperam há mais de dez anos e outros que se aposentaram e não conseguiram [a ampliação da carga horária]”.

Além da autorização da ampliação na carga horária, os servidores da assistência social tiveram importantes conquistas neste ano. Uma delas foi a concessão da terceira parcela do reajuste salarial, prometida desde 2014. Outro pleito atendido foi a nomeação de mais servidores para a Sedes, com quase 900 novos trabalhadores, e a possibilidade de novo chamamento nos próximos dias. Também foram conquistas importantes o reajuste no auxílio-alimentação e a Gratificação de Desempenho Social.

*Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Social