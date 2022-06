São João no Pelourinho inclui programação voltada para as crianças

Democrático, o São João da Bahia, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, tem espaço para todos os públicos. As pessoas que querem aproveitar a festa em família e de forma mais tradicional têm no Pelourinho, na Praça das Artes, uma opção exclusivamente para as crianças. Nesta sexta-feira (24), Tio Paulinho garantiu a diversão dos pequenos com quadrilhas, jogos juninos, pescaria, jogos de argola, rabo de burro, tiro ao alvo e boca de palhaço, além de um touro mecânico. As atrações no espaço começaram desde ontem (23) e seguem até domingo (26), das 11h às 14h.



Maria Castro, de 8 anos, estava toda vestida a caráter. “Eu estou me divertindo muito. O que mais gosto são as comidas e as brincadeiras”. Linda Marista, 5 anos, disse que o São João é a época que ela mais gosta, “porque todos os amigos se reúnem para brincar”.



Para o animador infantil Tio Paulinho, o clima tradicional faz com que as famílias se sintam em casa. “Onde tem criança, tem família e esse clima é muito gostoso, faz a gente lembrar das festas de antigamente. Por isso, a gente sabe que a família vem. Tudo gratuito e todos se divertindo num ambiente com segurança, que é o mais importante. Um espaço com muita paz e muita alegria”, garantiu.



A dona de casa Marilda Celi levou a filha e foi com amigos curtir pela primeira vez o São João infantil no Pelourinho. “Para as famílias, isso aqui é uma maravilha, com a festa mais tradicional e tranquila. Ótimo para trazer as crianças, que ficaram muito tempo em casa nos últimos anos, muitos nem conheciam direito essa festa maravilhosa que a gente tem na nossa terra”.



Sala de Reboco



No Largo do Cruzeiro de São Francisco, onde está instalada a já tradicional Sala de Reboco, a programação infantil também é destaque até sábado (25), com apresentações de bandas para crianças, sempre às 15h30. Nesta sexta-feira (24), se apresentou o grupo Cabriola. Já amanhã, a diversão fica por conta do grupo Pé de Lata.



Esquema metrô



Para garantir uma boa chegada das pessoas ao Centro Histórico e ao Parque de Exposições, e um retorno seguro para todos ao final dos festejos, a CCR Metrô Bahia montou uma estratégia especial de operação e segurança para o período de São João entre os dias 23 e 26, e entre 30 de junho e 2 de julho.



Repórter: Tácio Santos

Foto: Reprodução/Secom Bahia

