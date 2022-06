Tabela de preços dos serviços da Jucesc não terá reajuste pelo 2º ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, a tabela de preços dos serviços do registro público de empresas mercantis e atividades afins da Junta Comercial de Santa Catarina (Jucesc) não terá reajuste. A ação teve o apoio dos vogais do colégio da Jucesc, que representam diversas entidades catarinenses, além dos servidores da autarquia.

Segundo o presidente da Junta, Juarez Carneiro, a solicitação do Governo do Estado para a realização de um estudo sobre a tabela de preços dos serviços da Jucesc resultou em uma análise técnica e a viabilidade para a não aplicabilidade do reajuste.

“Estamos entre as poucas Juntas Comerciais que não aplicaram os reajustes nos últimos dois anos e não aplicaremos no atual exercício”, ressalta Carneiro, ao reforçar que esta ação resulta de esforços na gestão dos recursos arrecadados e no monitoramento dos efeitos da pandemia da Covid-19.

Mesmo com a tabela de preços dos serviços congelada, a Jucesc segue a missão e busca constante pela excelência nos serviços prestados, sempre com foco na simplificação e desburocratização de processos, para facilitar ao empreendedor.

O ato veda a aplicação de reajuste na ordem de 10,25% na tabela de preços. A estimativa é que o congelamento dos valores beneficie mais de 200 mil empreendedores e usuários do sistema da Junta Comercial.

“É mais uma iniciativa na qual, seguindo as diretrizes do Governador Carlos Moisés, trabalhamos em conjunto e em várias frentes, para o incentivo ao empreendedorismo e, consequentemente, mais oportunidades e desenvolvimento em nosso Estado”, reforça o secretário interino de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Jairo Sartoretto.

Fique por dentro da nossa tabela de preçosacessando aqui.